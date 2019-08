O deputado federal Eduardo Bolsonaro, indicado pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, para ser o novo embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, visita nesta sexta-feira a Casa Branca junto com o chanceler Ernesto Araújo, e é provável que ambos se reúnam com o presidente americano, Donald Trump, para falar, entre outros temas, sobre os incêndios na Amazônia.

Fontes dos governos brasileiro e americano disseram à Agência Efe que Eduardo e Araújo terão à tarde uma reunião com "funcionários do alto escalão" e que, depois desse encontro, é "provável" que ambos compareçam ao Salão Oval para se reunir com Trump e com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.