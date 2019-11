A Elecnor, através de sua subsidiária de energia eólica Enerfin, emitiu uma emissão de títulos no valor de 73 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) para impulsionar seus parques eólicos no Brasil e investir em projetos futuros, informou a empresa espanhola nesta segunda-feira.

Concretamente, emitiu obrigações sem recurso ao acionista na Bolsa de Valores de São Paulo por R$ 325 milhões para os parques eólicos Ventos do Sul, no Rio Grande do Sul, que totalizam 150 megawatts.

Esses parques entraram em operação em 2006 e os financiamentos contratados para sua construção foram totalmente amortizados antes dessa emissão de obrigações.

Os recursos dessa colocação serão destinados a investimentos em projetos futuros, de acordo com a mesma fonte, que destacou que a emissão apresentava uma demanda excessiva de 3,1 vezes a oferta.

"Essa alta demanda é explicada pelas condições ideais que esses parques apresentam devido a, entre outros fatores, o gerenciamento adequado de sua operação e manutenção", disse a Elecnor, empresa de referência nos setores de infraestrutura, energia renovável e novas tecnologias.

A emissão foi colocada em duas séries com custos diferentes, de modo que 70% subscreveram o preço do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com uma margem de 0,75%, enquanto os 30% restantes referiam-se ao índice de inflação do IPCA com margem de 3,25%. EFE

atm/phg