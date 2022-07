Cidade do México

EFE Cidade do México 27 jul 2022

O lateral-direito Daniel Alves, recém-contratado pelo Pumas UNAM, deixou claro nesta terça-feira, em seu primeiro treino aberto à imprensa, que chegou para ser o líder da equipe mexicana.

Em seu segundo treino com o Pumas, o primeiro no Estádio Olímpico Universitário, sua nova casa, o brasileiro participou de exercícios físicos e alongamento com os novos companheiros.