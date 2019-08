Na estreia da técnica sueca Pia Sundhage, a seleção brasileira feminina goleou a Argentina por 5 a 0, no Pacaembu, e se classificou para a final do Torneio Uber Internacional de Seleções.

Superior desde o apito inicial, o Brasil abriu três gols de vantagem com facilidade no primeiro tempo, com Ludmilla, Formiga e Debinha. Na etapa final, mesmo com um ritmo reduzido, a seleção balançou as redes mais duas vezes, uma com Erika, de cabeça, e com o gol contra da zagueira argentina Natalie Juncos.