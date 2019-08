O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta quinta-feira que o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que enfrenta uma grave crise política por conta de um acordo energético assinado com o Brasil, "reúne todas as condições para continuar conduzindo" o projeto de desenvolvimento do seu país.

"O desenvolvimento do Paraguai e sua participação ativa como valioso membro do Mercosul e da comunidade hemisférica é de enorme interesse para o Brasil, e o Governo brasileiro está convencido de que o Presidente Mario Abdo reúne todas as condições para continuar conduzindo esse projeto", declarou o Itamaraty em comunicado.