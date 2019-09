O presidente Jair Bolsonaro convidou nesta sexta-feira os países cortados pela Amazônia a proteger a soberania da floresta e a repudiar ações como as do presidente da França, Emmanuel Macron, vistas pelo governo brasileiro como uma tentativa de interferir na região.

O convite foi feito durante discurso realizado por videoconferência na cúpula organizada pela Colômbia com sete dos oito países que possuem áreas da Amazônia - a Venezuela, também cortada pela floresta, não foi convidada. Por recomendação médica, já que será operado de uma hérnia no domingo, Bolsonaro ficou no Brasil e enviou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, como representante brasileiro ao evento.