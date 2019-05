O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que visita o Brasil pela segunda vez desde que deixou o poder, se encontrou com Pelé nesta quinta-feira, em São Paulo.

"Me encontrei com Barack Obama. Nós falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time", afirmou o Rei do Futebol no Twitter, acrescentando na mensagem uma foto ao lado do ex-presidente americano.