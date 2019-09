O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniu nesta quinta-feira com representantes econômicos do governo dos Estados Unidos, como o secretário de Comércio, Wilbur Ross; o principal assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow; e o representante de Comércio do país, Robert Lighthizer.

Araújo também aproveitou a visita para se encontrar com investidores americanos na Câmara de Comércio dos EUA. O chanceler completará a agenda de reuniões na sexta-feira, com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.