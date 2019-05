Pelo menos seis brasileiros morreram nesta quarta-feira em um edifício no centro de Santiago, no Chile, devido a uma emanação de monóxido de carbono, segundo relatórios preliminares do Corpo de Bombeiros da capital chilena.

Os bombeiros afirmaram à imprensa que o incidente aconteceu em um edifício situado na rua Santo Domingo, a 12 quadras do Palácio de la Moneda, sede do governo chileno.