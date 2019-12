A secretária de Estado de Comércio da Espanha, Xiana Méndez, afirmou nesta quinta-feira, ao término de uma visita de três dias ao Brasil, que as empresas espanholas estão com apetite para investir no país e aproveitar as oportunidades de negócios que estão surgindo.

"Tenho a impressão de que as empresas espanholas estão com muito apetite para investir agora no Brasil", afirmou Méndez em entrevista à Agência Efe, ao fazer um balanço das reuniões que participou com integrantes do governo federal e executivos de filiais de companhias do país no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.