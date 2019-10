7 out 2019

EFE Redação Central 7 out 2019

A equipe masculina de ginástica do Brasil garantiu nesta segunda-feira a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá no próximo ano, ainda faltando duas subdivisões para o fim da fase qualificatória do Campeonato Mundial de Ginástica, que está sendo disputado em Stuttgart, na Alemanha.

Com Francisco Barreto, Lucas Bittencourt, Arthur Mariano, Caio Souza e Arthur Zanetti, o Brasil terminou o domingo, dia em que as primeiras 19 equipes se apresentaram, na sexta colocação, atrás de Rússia, China, Japão, Estados Unidos e Taiwan.