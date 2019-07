O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse na sexta-feira, por ocasião do Dia da Independência da Venezuela, que o governo de Jair Bolsonaro "continua e continuará com o povo que luta pela liberdade" naquele país.

"Estamos determinados a continuar com os venezuelanos", disse Araújo à Agência Efe, durante evento para o dia nacional daquele país realizado na residência do embaixador do Canadá no Brasil, Rick Savone, já que a legação venezuelana em Brasília segue ocupada por funcionários do governo de Nicolás Maduro.