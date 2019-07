O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu nesta quarta-feira a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva concedida após o encerramento da cúpula semestral do Mercosul, realizada na cidade de Santa Fé, na Argentina, o chanceler confirmou a intenção do presidente Jair Bolsonaro de indicar o filho para o cargo e disse que Eduardo seria um "excelente nome" para o posto, por considerar que ele "facilitaria muito a relação do Brasil com os Estados Unidos".