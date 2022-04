A Embaixada da Espanha no Brasil entregou nesta quinta-feira o prêmio "Espanha Reconhece", que valoriza o esforço e o trabalho das mulheres do campo e sua contribuição para iniciativas inovadoras em favor do desenvolvimento da agricultura sustentável.

O embaixador espanhol, Fernando García Casas, explicou na cerimônia que o prêmio "Espanha Reconhece" pretende destacar o trabalho da mulher do campo, que muitas vezes é subvalorizado "no Brasil, na Espanha e no mundo", apesar do fato de representar cerca de 43% da produção rural.