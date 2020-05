O grupo aeronáutico espanhol Alestis anunciou nesta terça-feira, em comunicado, que iniciará um processo de ajuste de empregos devido a queda na produção no Brasil, assim como já havia divulgado ontem para as cinco unidades na Espanha, em medida que afetará 1,3 mil funcionários.

A direção da companhia, que tem sede em Sevilha, no sul da Espanha, comunicou por carta aos sindicatos que representam o corpo de trabalhadores, a "intenção de iniciar um procedimento para a suspensão de contratos de trabalho".

A medida, de acordo com a comunicação, afeta todas as fábricas da Alestis e é motivada pelo "excesso de capacidade decorrente da redução de carga de trabalho", sem dar mais detalhes sobre o número de pessoas afetadas.

A principal causa da redução da produção é a queda no tráfego aéreo e o cancelamento de pedidos feitos pelas companhias de aviação, impactando as taxas de fabricação dos modelos A320, A350 XWB e A330, que apresentam queda de 36% a 45%, dependendo do tipo de aeronave.

Diante desse cenário, a empresa informou que trabalha há várias semanas em um plano para conter despesas e reduzir os investimentos ao mínimo necessário para manter as operações.

"A crise atual agravou consideravelmente o excesso de capacidade produtiva pré-existente e a responsabilidade de garantir a continuidade dos negócios e garantir sua sobrevivência", diz o texto divulgado pela Alestis.

Assim, a companhia comunicou que está constituída a mesa de negociações com os representantes sindicais, e que o "objetivo será a sustentabilidade do projeto de negócios e a manutenção do maior número possível de empregos".

A Alestis Aerospace, é uma fornecedora de primeira linha de aero estruturas, líder em tecnologias de engenharia e fabricação de materiais compostos, que participa dos programas mais relevantes dos maiores fabricantes do setor, como Airbus, Boeing e Embraer.