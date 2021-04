O grupo espanhol Elecnor vai construir um novo parque eólico no Brasil, chamado Tucano, com capacidade instalada de 322 megawatts (MW) e localizado nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, na Bahia, conforme a companhia informou nesta quinta-feira em comunicado.

A Elecnor será responsável pela construção do BOP ("balance of plant", em inglês, que se refere a tudo o que for necessário para o parque entrar em operação, exceto as turbinas eólicas).