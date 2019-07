Agentes da Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos continuam nesta quarta-feira a busca por uma menina de dois anos de nacionalidade brasileira que caiu no rio Grande (também conhecido como rio Bravo), na fronteira com o México, quando o atravessava junto com a mãe, nascida no Haiti.

Um porta-voz do Escritório de Alfândegas e Proteção Fronteiriça (CBP, na sigla em inglês) disse à Agência Efe que os agentes continuam as buscas no rio, o mesmo onde no último dia 24 de junho foram encontrados do lado mexicano os corpos de um pai e sua filha procedentes de El Salvador.