O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, pediu nesta terça-feira, durante visita ao Brasil, que o governo de Jair Bolsonaro evite a inclusão de cláusulas que possam impedir um acordo comercial futuro entre os dois países no tratado de livre comércio recentemente assinado pelo Mercosul com a União Europeia (UE).

"Cuidado, porque os senhores precisam garantir que não haja (no pacto Mercosul-UE) pílulas venenosas que nos impeçam de firmar um grande acordo com vocês", disse Ross em São Paulo, onde participa de um evento de comemoração do centenário da Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Brasil.