Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, foi preso nesta quinta-feira, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

A ação faz parte da "Operação Anjo", do Ministério Público do Rio de Janeiro, que cumpre outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça fluminense, relacionadas ao inquérito que investiga a chamada "rachadinha", em que servidores da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) devolveriam parte dos salários ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

A prisão foi feita por agentes do Grupo Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), ambos do MP do Rio; do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do (GAECO), da Polícia Civil paulista.

Além do mandado de prisão expedido contra Queiroz, o juiz do caso ainda autorizou buscas em uma casa no bairro de Bento Ribeiro, na zona norte da capital fluminense, que consta na relação de bens do presidente Jair Bolsonaro e que foi utilizada como comitê de campanha em 2018.

OPERAÇÃO ANJO.

A casa onde o ex-assessor de Flávio Bolsonaro está preso está em nome de Frederick Wassef, que é advogado do senador eleito pelo Rio de Janeiro. Por causa do proprietário do imóvel, inclusive, foi batizada a operação, já que ele tem apelido de "anjo".

Segundo o Ministério Público fluminense, contra outros suspeitos de participação no esquema de "rachadinha", foi obtida a decretação de medidas cautelares que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, comparecimento mensal em juízo e proibição de contato com testemunhas.

Entre os alvos destas imposições estão o servidor da Alerj Matheus Azeredo Coutinho, os antigos funcionários da casa legislativa Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins, além do advogado Luis Gustavo Botto Maia.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também expediu mandado de prisão contra a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que não foi localizada no início da manhã desta quinta-feira.

ESQUEMA NA ALERJ.

A investigação que desencadeou a operação de hoje foi iniciada a partir de movimentações financeiras atípicas identificadas em 2018 pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em contas bancárias de Flávio Bolsonaro e de 74 funcionários do então deputado estadual.

De acordo com o Ministério Público do Rio, durante o período de um ano, Queiroz teve fluxo financeiro de R$ 1,2 milhão, um montante que contrasta com o salário mensal que recebia na Alerj, que na época era de pouco mais de R$ 20 mil.

Em maio do ano passado, após vários meses em que o ex-assessor não compareceu para prestar depoimento ao MP, o juiz do caso retirou o sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e vários dos antigos funcionários na casa legislativa estadual, incluindo Queiroz.

A análise das informações reforçou as suspeitas dos promotores de que todos os assessores e demais integrantes do comitê do agora senador tinham que entregar parte dos salários para ele, o que era feito através de Queiroz, o que explicava a alta movimentação na conta bancária e as transferências para o filho do presidente. EFE

