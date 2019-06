A organização Americas Society de Nova York abriu nesta quarta-feira as portas da exposição "Muros de Ar", com a qual o Brasil participou da 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza em 2018 e que busca lançar perguntas sobre a realidade brasileira nos âmbitos social e político com a exibição de mapas.

"'Muros de Ar' é um modelo de pesquisa expositiva que exibe um mapa do Brasil contemporâneo além das suas fronteiras, a partir de perguntas sobre temas como inclusão social, transparência política e a ameaça ao meio ambiente" disse em comunicado Gabriela Rangel, diretora e curadora de Artes Visuais do Americas Society.