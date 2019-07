Ao som de "Chega de Saudade" e outros clássicos da bossa nova, centenas de fãs se despediram nesta segunda-feira do cantor e compositor João Gilberto, que morreu neste sábado aos 88 anos em sua casa no Rio de Janeiro.

Das 9h30 às 10h, a cerimônia foi realizada apenas para familiares e amigos no Theatro Municipal do Rio. Em seguida, o velório foi aberto para que os fãs pudessem se despedir do músico.