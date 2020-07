A reserva Yanomami é um horizonte infinito de floresta virgem no interior de Roraima e do Amazonas, mas do céu são visíveis as feridas abertas pela corrida do ouro. Mineradores ilegais se espalharam pelo maior território indígena do Brasil e seus habitantes agora temem uma "espiral de conflito" e violência.

A preocupação está latente em algumas das aldeias mais remotas da reserva. Mais de 28 mil índios das etnias Yanomami e Yekuana vivem na região na fronteira com a Venezuela, na reserva que ocupa uma área do tamanho de Portugal.