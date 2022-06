Festas juninas marcam o retorno dos grandes eventos de rua no Brasil

A tradicionalíssima festa junina da cidade de Caruaru (PE), que se proclama como o “maior e melhor São João do mundo“, deixou os palcos virtuais da pandemia para marcar o reencontro do Brasil com os grandes eventos de rua após dois anos marcados pelo combate à covid-19.

Uma das maiores cidades do Nordeste e um reconhecido polo têxtil, Caruaru recebe nos quatro fins de semana de junho e no primeiro do mês seguinte quase 3 milhões de pessoas para suas tradicionais festividades juninas.