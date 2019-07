Os tambores do maracatu, a literatura de cordel e o cheiro de vinho lotam durante dez dias as ruas da cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco, que se transforma em epicentro da cultura brasileira com a 29ª edição do Festival de Inverno, realizado entre os dias 18 e 27 de julho.

As tradições negras e indígenas, os shows de rock, os palhaços de circo e os ritmos do forró, do frevo e do maracatu convivem em harmonia no evento.