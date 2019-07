O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, transferiu nesta segunda-feira ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, sua preocupação com a falta de interesse das companhias americanas em infraestrutura no Brasil.

Skaf se reuniu com Ross em São Paulo como parte de uma visita oficial que o secretário americano faz ao Brasil e que inclui uma série de encontros com empresários brasileiros e americanos.