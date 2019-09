A Fifa confirmou que o Brasil segue entre os oito candidatos a receber a edição de 2023 da Copa do Mundo feminina de futebol, a primeira que terá a participação de 32 seleções.

A entidade publicou nota com a divulgação das federações que se mantiveram na corrida, com as intenções individuais de África do Sul, Argentina, Austrália, Colômbia, Japão e Nova Zelândia.