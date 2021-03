Um ano após o começo da propagação do novo coronavírus no Brasil, os casos de infeção e as mortes por Covi-19 seguem crescendo no Brasil, mas a ajuda aos mais pobres não param de cair. Em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, a fome está atingindo com força milhares de famílias.

Na Rua da Paz, centenas de pessoas, a maioria mulheres com crianças e idosos, fazem fila desde a primeira hora da manhã, em busca de um prato de comida. Para a maioria, se trata da busca da única refeição do dia.