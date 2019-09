Thipaine Auzières, filha da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e do banqueiro André-Louis Auzière defendeu a mãe dos ataques do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que pretende gerar um movimento de denúncia dos comportamentos misóginos.

Em vídeo divulgado no Twitter, Auzières mostra a impressão de uma matéria da emissora "RTL" intitulada "Brigitte Macron 'feia mesmo', diz ministro de Bolsonaro". A matéria reproduz a fala de Guedes gravada durante uma palestra em Fortaleza na quinta-feira passada.