O artista multidisciplinar Filipe Catto, reconhecido defensor do coletivo LGBT no Brasil, Paula Lima, Ninha e Gerlane Lops são alguns dos nomes do Festival Dia do Brasil, celebrado na cidade de Barcelona, que será realizado entre 6 e 15 de setembro e tem como missão apoiar a diversidade de gênero, raça e religião.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, os organizadores informaram que em 8 de setembro, no museu Poble Espanyol, são esperadas cerca de 7 mil pessoas para se divertir com música, dança, literatura e gastronomia do Brasil.