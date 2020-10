26 out 2020

EFE Manila 26 out 2020

O Departamento de Assuntos Exteriores das Filipinas ordenou nesta segunda-feira o retorno da embaixadora do país no Brasil, Marichu Mauro, horas depois da divulgação de imagens em que ela aparece agredindo uma empregada doméstica dentro da residência diplomática, em Brasília.

Ontem, a "TV Globo" apresentou as gravações das câmeras de segurança da casa, localizada junto da Embaixada. Nela, é possível ver Mauro agredindo fisicamente a funcionária, de 51 anos, que segundo o Departamento de Assuntos Exteriores das Filipinas, irá retornar para o país natal.

"A empregada doméstica deixou Brasília em 21 de outubro e está viajando para as Filipinas. Vamos garantir seu bem-estar e cooperação na investigação", indicou o órgão, por meio de comunicado divulgado pouco depois da exibição de reportagem no "Fantástico".

De acordo com a matéria exibida, um outro funcionário da Embaixada viu as cenas pelo circuito interno de televisão e as organizou para fazer uma denúncia contra a diplomata de carreira.

Mauro chegou ao Brasil há dois anos e meio, tendo sido recebida pelo então presidente, Michel Temer. No início deste mês, a embaixadora filipina foi condecorada por Jair Bolsonaro, ainda de acordo com a "TV Globo".