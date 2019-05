"Bacurau", filme dos brasileiros Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu neste sábado o Prêmio do Júri do 72º Festival de Cannes, uma honra dividida com "Les Miserables", de Ladj Ly.

"Há 20 anos venho a Cannes. No início, era jornalista. Conquistar esse prêmio do Júri significa muito", disse Mendonça Filho, que concorreu à Palma de Ouro com "Aquarius" em 2016, após receber o prêmio das mãos do cineasta americano Michael Moore.