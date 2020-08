Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) prenderam nesta terça-feira, em uma luxuosa residência no leste do Paraguai, o líder de uma organização criminosa brasileira que fugiu em junho do Brasil, para onde será transferido nas próximas horas.

Fabrício Santos da Silva, conhecido como "Nenê", de 37 anos, foi detido na cidade paraguaia de Hernandarias, no Paraguai, em operação na qual também foram presos um homem e duas mulheres, todos paraguaios.