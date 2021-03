A meia Formiga, que completará 43 anos nesta quarta-feira, garantiu, em entrevista exclusiva à Agência Efe, que a trajetória no futebol ainda não está perto de acabar e que os Jogos Olímpicos serão mais um capítulo da carreira, não o ponto final.

"Não vou pendurar as chuteiras em Tóquio. Será apenas minha despedida da seleção brasileira. Pretendo jogar dois anos mais, se Deus me der saúde", garantiu a jogadora do Paris Saint-Germain, da França.