Ícone do futebol feminino brasileiro, com o recorde de participações em Copas do Mundo, com sete, a meia Formiga, do Paris Saint-Germain, Formiga admitiu, em entrevista à Agência Efe, que se orgulha de ter aberto o caminho para diferentes gerações de jogadoras.

"Minhas maiores conquistas foram romper o terrível preconceito que sofri na minha casa e a de ver que o futebol feminino hoje está melhorando no Brasil. Posso dizer que minha luta não foi em vão", garantiu a veterana, que completa 43 anos de idade nesta quarta-feira.