O Aeroporto Internacional de Fortaleza está negociando a abertura de rotas aéreas com Bogotá, na Colômbia, e Santiago, no Chile, informou à Agência Efe o governador do Ceará, Camilo Santana.

"Atualmente já temos quase 50 voos internacionais no aeroporto de Fortaleza e temos boas perspectivas de novas frequências para a América Latina, que ainda estão em negociação, como as rotas para Santiago e Bogotá", disse o governador, que não revelou quais companhias operariam os voos.