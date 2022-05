A França devolveram nesta terça-feira para o 998 fósseis do período cretáceo, que foram apreendidos em Le Havre, em 2013, ao serem descobertos por agentes aduaneiros no porto da cidade, após terem saído ilegalmente do Brasil.

O material é proveniente do Geoparque Araripe, localizado no Ceará e foi entregue em uma cerimônia que contou com a presidente do ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, do embaixador brasileiro na França, Luis Fernando Serra, e do sub-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho.