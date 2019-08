França, Rússia e China são os países que mostraram mais interesse em se tornarem sócios do Brasil no projeto para terminar de construir e operar a usina nuclear de Angra 3, que deve começar a funcionar em cinco anos.

O presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães, informou que a companhia francesa EDF, a russa Rosatom e a chinesa CNNC são as que mais manifestaram interesse de participar do projeto da terceira usina nuclear brasileira, que fica na cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.