A fumaça dos incêndios florestais que afetam a Amazônia no Brasil e na Bolívia há mais de duas semanas chegou a algumas províncias do Peru, segundo informações passadas à Agência Efe por fontes do Centro de Operações de Emergência Regional (COER) do departamento de Madre de Dios.

Trata-se de uma cortina fina de fumaça que apareceu na última segunda-feira na província de Tambopata, situada na região de Madre de Dios, devido ao ar que chega proveniente dos dois países vizinhos.