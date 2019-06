FUTEBOL COPA AMÉRICA

Equador e Japão empatam no Mineirão e colocam Paraguai no caminho do Brasil

FUTEBOL COPA AMÉRICA

Cavani marca de cabeça no fim, Uruguai vence e avança em 1º no grupo C

FUTEBOL COPA AMÉRICA

Cuéllar estreia com gol, Colômbia mantém 100% e complica Paraguai

FUTEBOL COPA AMÉRICA

Mesmo sem brilho, Argentina vence Catar e evita eliminação precoce

FUTEBOL COPA DO MUNDO FEMININA

Brasil briga, mas é eliminado da Copa do Mundo feminina pela anfitriã França

FAO ELEIÇÕES

Candidato da China, Qu Dongyu é eleito novo diretor-geral da FAO

TURQUIA ELEIÇÕES

Candidato da oposição vence eleição para prefeito em Istambul

VENEZUELA CRISE

Bachelet pede a libertação de presos políticos na Venezuela

FUTEBOL COPA AMÉRICA (Crônica)

Chile vence Equador, garante vaga e deixa rival à beira da eliminação