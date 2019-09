Pelo segundo ano consecutivo, mais de 7 mil vestibulandos poderão participar de uma grande revisão coletiva no dia 30 de outubro, quatro dias antes do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em um encontro que mesclará estudo e diversão no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Em sua segunda edição, o Preparadão Universia, parceria entre o portal on-line Universia e o Santander Universidades, reunirá nomes de peso da educação e da internet, como Paulo Jubilit, do Biologia Total; Débora Aladim, famosa por suas aulas de redação, ou Rafael Procópio, do canal Matemática Rio.