Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, participou de uma coletiva de imprensa no último dia 13 de agosto, quando concedeu entrevista exclusiva à EFE. EFE/ Fernando Bizerra

Eleito o governador mais jovem do Brasil ao vencer o pleito do ano passado no Rio Grande do Sul em segundo turno, Eduardo Leite (PSDB) começou a trajetória política se candidatando pela primeira vez a um cargo público com apenas 19 anos e teve uma escalada meteórica, despontando agora como um dos símbolos da nova política no Brasil.

Nascido em 10 de março de 1985, foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito de Pelotas, e desde 1º de janeiro ocupa o cargo de governador, após superar nas eleições de 28 de outubro o então candidato à reeleição José Ivo Sartori.