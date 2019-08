Madri, 25 ago (EFE) - O governo do presidente Jair Bolsonaro é corresponsável pelo agravamento dos recentes incêndios na Amazônia, pois "demorou para tomar providência" contra o problema, afirmou o vocalista do Natiruts, Alexandre Carlo, em Madri, onde a banda de reggae se apresenta neste domingo.

"Desmatamento sempre houve no Brasil. Mas o que fez com que alguns artistas se posicionassem foi a demora do governo federal em tomar providência", ressaltou o cantor em entrevista à Agência Efe antes do show, o segundo do grupo na capital espanhola, onde não se apresentava desde 2009.