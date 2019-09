A organização ambientalista internacional Greenpeace criticou veementemente o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e no qual disse que o seu governo defende a Amazônia.

"O pronunciamento do presidente sobre meio ambiente foi uma farsa", afirmou o coordenador de Políticas Públicas do Greenpeace no Brasil, Márcio Astrini, em comunicado divulgado pelo grupo ecologista.