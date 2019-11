O grupo Red Eléctrica Española (REE) e o colombiano Grupo Energía Bogotá (GEB) chegaram a um acordo para adquirir, em partes iguais, 100% das ações da empresa brasileira de transmissão de energia Argo Energia.

A operação está sujeita à autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Grupo Red Eléctrica, através da filial Red Eléctrica Internacional, administra circuitos de alta tensão na América Latina há 20 anos. Já o Grupo Energía Bogotá se dedica à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, além do transporte e da distribuição de gás natural, em Brasil, Colômbia, Peru e Guatemala.

Dedicada à gestão de redes de alta tensão e com mais de cem funcionários, a Argo era até então propriedade de fundos geridos por Patria Investment e Temasek, segundo informou em comunicado a REE, operadora única do sistema elétrico espanhol.

Com a compra de 50% da Argo, por cerca de 382 milhões de euros, a Red Eléctrica inicia suas atividades no Brasil e passa a fazer parte da gestão de três concessões elétricas que somam 1.460 quilômetros de circuito de alta tensão (500 kV e 230 kV) e 11 subestacões.

A aquisição, que teve o banco Santander como assessor único, integra o Plano Estratégico da Red Eléctrica 2018-2022, que tem como uma das metas o desenvolvimento internacional, motivo pelo qual o grupo tem adquirido desde julho de 2018 ativos no Chile, no Peru e, agora, no Brasil.

Em julho de 2018, o grupo espanhol comprou 100% do capital social da empresa chilena Centinela Transmision, propriedade da Minera Centinela, por 103 milhões de euros.

Em dezembro do mesmo ano, no Peru, chegou a um acordo com Bow Powder para adquirir a totalidade da CCNCM, e todas as subestações associadas a ela, por 179 milhões de euros. Os investimentos realizados pela Red Eléctrica nos três países somam 664 milhões de euros.

Segundo o grupo espanhol, o Brasil é atualmente o principal mercado da América Latina no setor de transmissão de eletricidade, com grandes necessidades de expansão avaliadas em 55 mil quilômetros de novas linhas.