O governador Camilo Santana e o presidente do Grupo Jealsa, Jesús Manuel Alonso, em A Coruña. EFE/cedida pelo GOVERNO DO CEARÁ

O grupo espanhol Jealsa, uma das cinco maiores indústrias de conservas de peixes do mundo, expandirá seus negócios no Brasil com a abertura de duas novas fábricas no Ceará, segundo anúncio feito pelo governador Camilo Santana.

Com um investimento próximo de R$ 100 milhões nos próximos anos, o grupo espanhol expandirá a produção de sardinhas e atum em conserva no estado, o que gerará 750 empregos diretos e milhares de empregos indiretos no setor de pesca na região Nordeste.