O ex-presidente da França, François Hollande, prestou depoimento na semana passada como testemunha a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma investigação aberta no Brasil por tráfico de influência relacionada com a venda de caças franceses, na qual também foi convocado o seu predecessor, Nicolas Sarkozy.

O jornal "Le Canard Enchaîné" indicou nesta quarta-feira que os policiais franceses da brigada financeira pretendiam interrogar no último dia 4 de julho os dois ex-chefes de Estado em um procedimento iniciado pela Justiça brasileira em relação às negociações para a venda de aviões de combate Rafale, que não chegou a ser concretizada.