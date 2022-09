A Polícia Nacional da Espanha deteve um homem que aterrizou no aeroporto internacional Adolfo Suárez Madri-Barajas, vindo do Brasil e que carregava na bagagem 17 peças de roupa embaladas junto com cocaína.

Conforme divulgou nesta terça-feira a Chefia Superior de Polícia de Madri, a prisão aconteceu no último domingo, quando o Grupo Operacional de Entorpecentes da corporação identificou nas revistas de rotina um indivíduo considerado suspeito.