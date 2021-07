A Alfândega de Hong Kong apreendeu 110 quilos de cocaína procedentes do Brasil no aeroporto da cidade, a maior quantidade traficada por via aérea descoberta nos últimos 20 anos, com valor estimado em US$ 16,7 milhões (R$ 80,35 milhões).

As autoridades solicitaram radiografias para descobrir os 110 quilos de cocaína, que estavam escondidos dentro de dois sistemas hidráulicos de 1.500 quilos cada, que chegaram em um voo de mercadorias do Brasil cuja carga só foi inspecionada no dia 22.