Uum dos maiores símbolos do rock no Brasil, o cantor e compositor Serguei faleceu nesta sexta-feira, aos 85 anos, no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda (RJ), onde estava internado há mais de um mês e fazia tratamento contra o mal de Alzheimer.

O "avô" do rock brasileiro tinha sido internado por causa de desidratação, desnutrição e infecção urinária.