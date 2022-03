A Corporação Financeira Internacional (IFC, pela sigla em inglês), que integra o Grupo Banco Mundial, destinou US$ 150 milhões ao seu primeiro empréstimo social no setor saúde na região da América Latina e do Caribe, com o objetivo de acesso a crédito por parte de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e profissionais da área de saúde no Brasil.

Os recursos fazem partedo Global Health Platform (GHP), um programa da IFC de US$ 4 bilhões que mobiliza investimentos privados para melhorar o acesso a serviços de saúde, principalmente após a pandemia de covid-19, e serão ofertados pelo Santader Brasil, segundo um comunicado divulgado pelo banco ao que a Efe teve acesso nesta segunda-feira.